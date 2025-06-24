لجنة الأمن القومي الإيراني يصادق على تفاصيل خطة تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، موافقة اللجنة على تفاصيل خطة تلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماع اللجنة.

وأكد نائب وزير الخارجية أن طلب وقف اطلاق النار جاء من الولايات المتحدة عبر إحدى الدول الإقليمية، كما أجرينا المشاورات اللازمة داخل البلاد، وتم الإعلان عن هذا الموقف عبر وزارة الخارجية. وبطبيعة الحال، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن وقف إطلاق النار، ونحن لا نثق بالكيان الصهيوني.

وأكد أعضاء اللجنة أيضا أنه ينبغي مقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتهمة تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية من قبل بعض عملاء الوكالة.

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