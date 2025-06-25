وزارة الامن الايرانية تصدر بيان حول كشف عملاء لاجهزة تجسس اجنبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الامن الايرانية ، قال في بيان لها: نخوض معركة شرسة مع الأعداء في الطبقات الخفية من جبهة القتال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

واعلنت الوزارة في بيانها على الاعتماد على شبكات مختلفة لجمع المعلومات الاستراتيجية والسرية للغاية

وأعلنت الوزارة اكتشاف وتحديد هوية متسللين وعملاء ومرتزقة مهمين تابعين لأجهزة الاستخبارات الأجنبية، وخاصة ضباط الاستخبارات والجواسيس من وكالة المخابرات المركزية والموساد وإم آي 6، وستعلن عن بعض تقاريرها في الأيام المقبلة حسب الظروف.

وأشارت وزارة الامن إلى انها أعددت تقديراتنا بناءً على سلوك ترامب وبرنامج المفاوضات النووية غير المباشرة وتحركات استخبارات العدو، وتقديم التقديرات للمسؤولين رفيعي المستوى المعنيين.