رئیس الجمهورية: الشعب الإيراني لن يرضخ أبداً للضغط أو الإكراه

وأفادت وكالة مهر للأنباء،، أنه تم في هذا الاجتماع الافتراضي الذي عقده رئيس الجمهورية مع محافظي سائر أنحاء البلاد وبحضور عدد من وزراء الحكومة، تقديم تقارير عن الإجراءات المُتخذة في مختلف المجالات.

وخلال الجلسة، وبعد استماعه لتقارير أداء الوزارات والمحافظات، أشار مسعود بزشكيان إلى ضرورة رفع مستوى المشاركة الاجتماعية في إدارة شؤون البلاد، واعتبر أن الحضور الفاعل للشعب في الساحة هو أحد العناصر الأساسية للقوة الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن هذا الحضور الشعبي هو الذي أحبط دوماً مؤامرات الأعداء، ويجب أن يتم تعزيزه.

وأشار إلى تجربة الدفاع المقدس الناجحة، واعتبر أن التركيز على دور الأحياء السكنية يُعد أحد الأساليب المؤثرة في جذب المشاركة الاجتماعية وحلّ المشكلات المحلية، مضيفاً: في تلك المرحلة أيضاً، كان حضور الناس في الميدان هو الذي فكّ العقد، واليوم أيضاً يمكن من خلال تشكيل مجموعات شعبية واستثمار الطاقات المحلية التغلب على العديد من المشكلات.

وفي هذا السياق، كلّف رئيس الجمهورية المحافظين بأن يستفيدوا من طاقات النشطاء الاجتماعيين والمجموعات المحلية لتوفير آليات تُسهّل المشاركة الاجتماعية والرقابة الشعبية في الشؤون التنفيذية، والاستفادة من تجاربهم وتعاونهم في عملية اتخاذ القرار والتنفيذ.

وأكد أيضاً على تمسّك الشعب الإيراني بعزته واستقلاله، مضيفاً: الشعب الإيراني لن يرضخ أبداً للضغط أو الإكراه، وسيدافع عن مبادئه ووطنه بعزة وكرامة.

وقد وفّر هذا الاجتماع، الذي عُقد بمشاركة وزراء الداخلية، الصحة والعلاج والتعليم الطبي، التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، الطرق وبناء المدن، والزراعة، إضافة إلى المشاركة الإلكترونية لمحافظي مختلف المحافظات، فرصة لمراجعة ميدانية للإجراءات والسياسات الحكومية في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.

وخلال الجلسة، قدّم عدد من المحافظين تقارير حول سير تنفيذ البرامج في محافظاتهم، والإجراءات المتخذة في مجال تأمين وتوزيع السلع الأساسية، والخدمات العامة، والقضايا المعيشية للمواطنين. وبعد ذلك، قام الوزراء الحاضرون بتوضيح وشرح البرامج والسياسات والإجراءات التي اتخذتها وزاراتهم لمعالجة القضايا الجارية في البلاد وتجاوز المرحلة الحساسة الراهنة.

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