 الهلال الأحمر الإيراني يعلن استعداده لتقديم المساعدة لضحايا الفيضانات في فيتنام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر بيرحسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، رسالة تعاطف مع ضحايا الفيضانات في فيتنام، معلنًا استعداد الجمعية لتقديم المساعدة للمتضررين من الفيضانات.

وفيما يلي نص رسالة كوليوند:

السيدة بوي ثي هوا

رئيسة الصليب الأحمر الفيتنامي

تُعرب جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن خالص تعازيها للمفوض السامي وموظفي ومتطوعي جمعية الصليب الأحمر الفيتنامي.

ببالغ الحزن والأسى، علمنا بوقوع فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في شمال غرب فيتنام؛ حادثٌ مأساويٌّ أسفر، للأسف، عن خسائر في الأرواح واختفاء عددٍ من المواطنين وإلحاق أضرارٍ بالبنية التحتية للبلاد.

تُعرب جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية، عن خالص تعازيها للمفوض السامي والصليب الأحمر الفيتنامي، وكذلك لأسر الضحايا هذه الكارثة المأساوية.

في هذه اللحظات العصيبة، نقف إلى جانبكم ونُعلن استعدادنا لأي تعاونٍ إنسانيٍّ، إذا لزم الأمر.

نتمنى للمفوض السامي وجميع زملاء الصليب الأحمر الفيتنامي دوام الصحة والنجاح والاستقرار في مسيرتهم لتقديم الخدمات الإنسانية القيّمة.

بيرحسين كوليوند

رئيس جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

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