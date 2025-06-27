خطيب جمعة طهران: شجاعة الشعب الايراني والقوات المسلحة البطولية وضعت ايران على عرش الاقتدار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خطيب جمعة طهران حجة الإسلام "محمد حسن ابو ترابي فرد"، شجاعة الشعب الايراني والقوات المسلحة البطولية بقيادة قائد الثورة الاسلامية الحكيمة، وضعت ايران على عرش الاقتدار العالمي.



ومن على منبر صلاة الجمعة اليوم، وفي اشارة الى الاحداث الاخيرة ، اعتبر خطيب جمعة طهران حجة الإسلام "محمد حسن ابو ترابي فرد"، ان هذه الأحداث والتطورات الأخيرة شكلت فصلا جديدا في التاريخ السياسي لإيران والمنطقة، ولعبت دورا حاسما في تغيير معادلات النظام الدولي.



واضاف خطيب جمعة طهران حجة الإسلام "محمد حسن ابو ترابي فرد"،ان شجاعة الشعب الايراني والقوات المسلحة البطولية بقيادة قائد الثورة الاسلامية الحكيمة، وضعت ايران على عرش الاقتدار العالمي.

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