التلغراف: البرنامج النووي الإيراني لايزال قائم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت صحيفة التلغراف: يعتقد العالم أن نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية لا يزال باقية في إيران.

وتشير التقييمات الاستخباراتية الأولية التي أجراها البنتاغون إلى أن الهجمات الأخيرة لم تؤد إلا إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني بضعة أشهر.

ويقول ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يركز على إيران: "لقد تمكن الإيرانيون من الصمود بشجاعة لمدة 12 يوماً".

لقد قاوموا إسرائيل وأميركا وتمكنوا أيضًا من إيذاء إسرائيل. لذا فهم لم يفشلوا، وهذا، إلى حد ما، انتصار.

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