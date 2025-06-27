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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٢٨ م

التلغراف: البرنامج النووي الإيراني لايزال قائم

التلغراف: البرنامج النووي الإيراني لايزال قائم

اكدت صحيفة التلغراف ان البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لاتزال صامدة بعد 12 يوماً من القصف بكل ما استطاعت إسرائيل والولايات المتحدة إلقاءه عليها. وكتبت صحيفة التلغراف: يعتقد العالم أن نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية لا يزال غير مستغل في إيران. وتشير التق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت صحيفة التلغراف: يعتقد العالم أن نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية لا يزال باقية في إيران.

وتشير التقييمات الاستخباراتية الأولية التي أجراها البنتاغون إلى أن الهجمات الأخيرة لم تؤد إلا إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني بضعة أشهر.

ويقول ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يركز على إيران: "لقد تمكن الإيرانيون من الصمود بشجاعة لمدة 12 يوماً".

لقد قاوموا إسرائيل وأميركا وتمكنوا أيضًا من إيذاء إسرائيل. لذا فهم لم يفشلوا، وهذا، إلى حد ما، انتصار.

/انتهى/

رمز الخبر 1959974
جواد ماستری فراهانی

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