بقائي: الإيرانيون أثبتوا أنهم أمة الإمام الحسين (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على صفحته الشخصية: "اليوم، يستقبل الشعب الإيراني الغيور عددًا من أبنائه الأطهار والوطنيين، من قادة ونخب ورياضيين ونساء وأطفال هذه الأرض، الذين استشهدوا خلال الحرب التي فرضها الكيان الصهيوني المعتدي، بحزن عميق ولكن بثبات وقوة، وبإجلال لا يوصف، ويعيدهم إلى وطنهم كأبطال أسطوريين؛ ليكون كل واحد منهم بذرة لنمو أبطال آخرين".

وأضاف بقائي: لقد أثبت الإيرانيون أنهم أمة الإمام الحسين(ع)؛ الأمة التي تدافع عن الحق في وجه الباطل، معتمدةً على الإيمان والصمود والتضامن الوطني، قادرة على قهر كل شر.

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