متحدث الخارجية الايرانية يدين استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أدان بشدة استمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وقتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين في مختلف مناطق غزة، بما في ذلك في مراكز تلقي المساعدات الإنسانية، واستمرار حصار قطاع غزة وحرمان شعب غزة المظلوم من الغذاء والماء والدواء، مما أدى إلى الموت التدريجي لمئات الأشخاص، فضلاً عن استمرار تدنيس حرمة المسجد الأقصى وقتل الشباب الفلسطيني على يد المستوطنين ومسؤولي الكيان الصهيوني.

وأشار بقائي إلى أنه خلال الساعات الـ12 الماضية وحدها، استشهد أكثر من 60 شخصاً بريئاً، بينهم العديد من الأطفال الأبرياء، نتيجة هجمات الكيان الصهيوني، واعتبر أن استمرار التساهل من قبل السلطات الدولية ذات الصلة، وخاصة مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي لديها مهمة واضحة في اتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات الجسيمة واللاإنسانية لحقوق الإنسان، أمر مخز وغير مبرر.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن استيائه من استمرار تقاعس مجلس الأمن الدولي تجاه الجرائم غير المسبوقة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، ووصف أمريكا وغيرها من الدول الغربية الداعمة للكيان الصهيوني، وخاصة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بأنها متواطئة في جرائم الكيان الإسرائيلي، وذكر أن الحكومات التي تدعم الكيان المحتل هي السبب الرئيسي في "إفلات" الكيان من العقاب على انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ويجب محاسبتها أمام ضمير الإنسانية.