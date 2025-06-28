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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٤٠ م

تغطية واسعة لمراسم تشييع شهداء الاقتدار في وسائل الإعلام الغربية

تغطية واسعة لمراسم تشييع شهداء الاقتدار في وسائل الإعلام الغربية

حظيت مراسم تشييع شهداء الاقتدار في ساحة الثورة بطهران بتغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية.

أفادت وكالة مهر للأنباء غطت وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية مراسم تشييع شهداء الاقتدار المهيبة في ميدان الثورة بطهران.

أسوشيتد برس: الآلاف يشيعون كبار القادة العسكريين والعلماء

اصطف آلاف المعزين في شوارع وسط مدينة طهران يوم السبت لحضور جنازة كبار القادة والعلماء النوويين الإيرانيين.

تغطية واسعة لمراسم تشييع شهداء الاقتدار في وسائل الإعلام الغربية

غطت شبكة CNN الأمريكية هذه المراسم في تقرير مصور

وكتبت الشبكة: تجمع آلاف المعزين في طهران لتشییع جثامین كبار المسؤولين العسكريين والعلماء النوويين والمدنيين الذين استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

تغطية واسعة لمراسم تشييع شهداء الاقتدار في وسائل الإعلام الغربية

سبوتنيك: إيران تقيم تشییعا مهیبا لضحايا العدوان الإسرائيلي

تغطية واسعة لمراسم تشييع شهداء الاقتدار في وسائل الإعلام الغربية

تايمز يونيون: آلاف الأشخاص ينعون كبار القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين

تغطية واسعة لمراسم تشييع شهداء الاقتدار في وسائل الإعلام الغربية

رمز الخبر 1960021

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