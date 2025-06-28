تغطية واسعة لمراسم تشييع شهداء الاقتدار في وسائل الإعلام الغربية

أفادت وكالة مهر للأنباء غطت وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية مراسم تشييع شهداء الاقتدار المهيبة في ميدان الثورة بطهران.

أسوشيتد برس: الآلاف يشيعون كبار القادة العسكريين والعلماء

اصطف آلاف المعزين في شوارع وسط مدينة طهران يوم السبت لحضور جنازة كبار القادة والعلماء النوويين الإيرانيين.

غطت شبكة CNN الأمريكية هذه المراسم في تقرير مصور

وكتبت الشبكة: تجمع آلاف المعزين في طهران لتشییع جثامین كبار المسؤولين العسكريين والعلماء النوويين والمدنيين الذين استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

سبوتنيك: إيران تقيم تشییعا مهیبا لضحايا العدوان الإسرائيلي

تايمز يونيون: آلاف الأشخاص ينعون كبار القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين