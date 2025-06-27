بقائي: دعم ألمانيا لعدوان الكيان الصهيوني أمر سخيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال في منشور على منصة إكس بشأن دعم المستشار الألماني لكيان مرتكب للإبادة الجماعية، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يُصرّ على أن يضع نفسه، بدعمه لكيان معتدٍ مرتكب للإبادة الجماعية، أكثر فأكثر في الجانب الخاطئ من التاريخ.

وأضاف، من السخافة بمكان أن يتجاهل رجل دولة فعلًا عدوانيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ناهيك عن أن يسعى لتبرير مثل هذه الجريمة.

وتابع، عندما يحيد زعيم بلدٍ ذي ميراث "برلين 1945" عن شعار: «يجب ألّا تتكرر الحرب أبدًا» (Nie wieder Krieg) ويقوم بدعم الاعتداءات وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، فإنّ ذلك يعني أنه لم يبتعد فقط عن ضمير التاريخ، بل إنه أهان الضمير الجمعي للشعب الألماني.

واختتم بقائي بالقول، إن إيران لن تنسى أبدًا من زوّد نظام صدام حسين بالسلاح الكيميائي، ولن تغفر لأولئك الذين يدعمون اليوم الطرف المعتدي.

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