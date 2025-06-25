بقائي: على المجتمع الدولي ادانه العدوان الأمريكي على المنشآت النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح لقناة الجزيرة الاخبارية، اليوم الاربعاء، اكد بقائي حق ايران المشروع في الحصول على الطاقة النووية للاغراض السلمية، وذلك استنادا الى معاهدة حظر الاسلحة النووية (الـ ان بي تي).

واضاف : ان إدانة الاعتداءات الامريكية اللاقانونية، يجب ان تتصدر جدول اعمال المجتمع الدولي؛ مبينا ان استهداف المنشآت النووية السلمية في ايران، شكل ضربة قاصمة على القانون الدولي والدبلوماسية والمبادئ الاخلاقية.

وفيما استنكر تصريحات البعض حول "تاثير الاعتداءات الامريكية والصهيونية على منشآت نووية ايرانية"، قال متحدث الخارجية للجزيرة : من غير المقبول أن يحاول البعض تجاهل فداحة العدوان الأمريكي على إيران، والتركيز على مدى تاثير هذا العدوان.

وفي جانب اخر من هذا الحوار، تطرق بقائي الى الوساطة القطرية لوقف النار بين ايران والكيان الصهيوني؛ مؤكدا بانه رغم المعاناة الكثيرة التي تسببت بها الحرب على الشعب الايراني، لكن هذا الشعب صمد بقوة امام امريكا و"اسرائيل" وبرهن على ارادته الحازمة في الدفاع عن امن ووحدة اراضي البلاد.

كما ذكّر بالمجازر التي تطال النساء والاطفال والمدنيين من جراء العدوان الصهيوني، قائلا : انها جريمة حرب وجريمة بحق الانسانية، يتحمل الكيان الصهيوني المسؤولية قبالها