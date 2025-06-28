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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٧ م

وزارة الخارجية: الشعب الإيراني حوّل التهديدات إلى وحدة

وزارة الخارجية: الشعب الإيراني حوّل التهديدات إلى وحدة

أعلنت وزارة الخارجية: الشعب الإيراني حوّل التهديدات إلى وحدة، والحرب إلى فرصة لتحقيق إرادة وطنية ومواصلة المسيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت وزارة الخارجية رسالة بمناسبة مراسم تشييع جثامين شهداء الاقتدار على منصة X. وجاء نصه كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم، شيّع الشعب الإيراني العظيم، بحضورٍ جماهيريٍّ وروحاني، جثامين أبناء الوطن الطاهرة، رجالًا ونساءً وأطفالًا، الذين استشهدوا خلال الحرب التي فرضها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على ايران.

إن هذا الحضور الثابت ليس فقط دليلاً على إخلاص الشعب لطريق التضحية والمقاومة من أجل الوطن وكرامة الشعب الإيراني، بل إنه يبعث برسالة واضحة إلى العالم: إن الشعب الإيراني يحول التهديدات إلى وحدة، والحرب إلى فرصة لتحقيق الإرادة الوطنية ومواصلة الطريق.

وأضافت الرسالة: تحيي وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذكرى القادة والجنود والنخب الشهداء وكل أبناء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم خلال الغزو العسكري الصهيوني لإيران وتهنئ و تعزي عوائل الشهداء العظيمة وتقدر الشعب الإيراني العظيم، وتؤكد مرة أخرى على المبدأ أن الأمن لا يمنح من القوى الأجنبية، بل هو ثمرة صمود الشعب الذي يواصل مسيرته المشرفة بخطوات ثابتة في المراحل التاريخية.

وأكدت أن هذه المراسم لم تكن مجرد مراسم وداع، بل كانت تجسيدًا لوحدة أمة ردّت على الإرهاب بلغة الحضور. أمة اجتازت اختبارات عديدة على طريق الاستقلال والحرية والكرامة، وخرجت منتصرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1960014

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