الرئيس الايراني: الشعب وقف إلى مدافعي الوطن بكل ما أوتي من قوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، خلال زيارته لوزارة الداخلية، اليوم الاحد أن الشعب بوحدته وتماسكه خلال هذه الأيام الاثني عشر، أثبت وقوفه إلى جانب وطنه، وقال: "أثبتت وحدة الشعب أنه من الممكن الاستفادة من مشاركته في صنع القرار، والإشراف، وسلامة الوطن وأمنه".

وأكد على ضرورة تقدير هؤلاء الذين وقفوا إلى جانب وطنهم بكل ما أوتوا من قوة، وأضاف: "لدينا خطة لتفعيل المدارس، وتعليم أبنائنا مفهومًا وطنيًا دقيقًا من خلال التعليم السليم، للحفاظ على هذه الوحدة. كما يجب على مجالس أمناء المساجد في مختلف أنحاء البلاد أن تتحد في صوت واحد، وأن تتوقف عن التحزب",

وشدد بزشكيان ان أولويتنا اليوم هي الحفاظ على وحدة الوطن، مضيفا: "اليوم يجب أن يطمئن الشعب إلى أن الحكومة هي ملاذه وهي تنوي خدمة الشعب".

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