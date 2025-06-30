بزشكيان: السلوك المزدوج للوكالة أدى الى العديد من المشاكل للأمن الإقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال مسعود بزشكيان في حديثه مع الرئيس الفرنسي اليوم إن تصرف أعضاء مجلس الشورى، النابع من إرادة الشعب الإيراني، كان أيضًا رد فعل طبيعي على هذا السلوك غير المبرر وغير البنّاء والمدمر للأمين العام للوكالة.

وأضاف كانت جميع الأنشطة النووية الإيرانية تحت إشراف مفتشي الوكالة، وكانت كاميرات المراقبة التابعة لها نشطة في مراكزنا النووية. ومع ذلك، بعد عمليات التخريب العديدة التي شنّها الكيان الصهيوني في هذه المراكز، قامت الولايات المتحدة أيضًا هجومًا عسكريًا على منشآتنا النووية، وفي النهاية، وبصورةٍ غير مُصدّقة، برّرت وكالة الطاقة الذرية، بدلًا من إدانتها، هذه الأعمال الخطيرة واللاإنسانية وغير القانونية.

وأكد: لقد خلقت هذه المعايير المزدوجة العديد من المشاكل لأمن المنطقة والعالم، ومن المُتوقع أن تدافع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع احترامها لحقوق الدول وتجنّبها للمعايير المزدوجة، عن حقوق الدول الأعضاء أيضًا.

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في هذه المكالمة الهاتفية، عن تعازيه في فقدان عدد من مواطنينا في الهجمات الأخيرة التي شنّها الكيان الصهيوني، مُصرّحًا بأن فرنسا كانت من أوائل الدول التي أدانت الهجوم العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران، وأعلن صراحةً لرئيس وزراء الكيان الصهيوني أنه لا يعترف بأي وضع قانوني أو شرعي لهذا الكيان للتدخل في القضية النووية الإيرانية.

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