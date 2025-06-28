السفير الايراني في أرمينيا: نحقق في اطلاق مسيرات صهيونية على اراضينا من اذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح السفير سبحاني بأن طهران تُجري تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت طائرات إسرائيلية مسيرة قد استخدمت أراضي جمهورية أذربيجان لمهاجمة إيران خلال حرب الأيام الاثني عشر.

وقال: "لا نؤكد بعض المعلومات والتقارير التي نشرتها بعض المصادر... بعد توضيح جميع الملابسات، سنقرر ردنا على هذه المسألة".

وأضاف سبحاني: "إذا ثبت استخدام طائرات إسرائيلية مسيرة لأراضي أو مجال جمهورية أذربيجان الجوي، فسيُعتبر ذلك انتهاكًا خطيرًا"، مضيفًا: "لم نسمح باستخدام الأراضي الإيرانية لمثل هذه الأغراض. وإذا كانت جمهورية أذربيجان قد منحت هذا الإذن بالفعل، فعليها تقديم تفسير وفقًا للقانون الدولي". وأكد سبحاني "أننا نتوقع من الحكومة الأذربيجانية توضيحًا رسميًا في حال تأكيدها استخدام أراضيها".

كما صرّح في مؤتمر صحفي بأرمينيا بأن طهران طلبت من باكو إجراء تحقيق شامل في احتمال مهاجمة طائرات مسيرة وطائرات صغيرة إسرائيلية للأجواء الإيرانية عبر المجال الجوي الأذربيجاني، والتحقق من صحة الأنباء الواردة في هذا الشأن، والتي طُرحت في مكالمة هاتفية حديثة بين الرئيسين بزشكيان وعلييف. وأضاف أن رد إيران يعتمد إلى حد كبير على نتائج هذه التحقيقات.

وفي إشارة إلى المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين، قال سبحاني إن باكو أكدت لطهران أنها لن تسمح باستخدام أراضيها ضد ايران ؛ إلا أنه شدد على عدم القدرة على التنبؤ بسلوك الكيان الإسرائيلي، قائلاً: "نعلم جميعًا أن الكيان الإسرائيلي لا يلتزم بأي قوانين أو لوائح. ربما يكون قد أساء استغلال هذا الوضع، لكننا بحاجة إلى معلومات دقيقة قبل إجراء أي تقييم".

#السفير_الايراني_في_ارمينيا #اجواء_اذربيجان #الطائرات_المسيرة_الاسرائيلية