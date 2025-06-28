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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٤٣ م

بزشكيان: اوصلنا صوت وحدتنا للعالم أجمع

بزشكيان: اوصلنا صوت وحدتنا للعالم أجمع

أعرب الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، عن شكره وامتنانه العميقين للشعب الإيراني العزيز؛ مؤكدا : لقد ودّعتم اليوم شهداء الوطن بكل حب، ليصل صوت وحدتنا إلى العالم أجمع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس "بزشكيان" كتب اليوم السبت، في مدونة على منصة "إكس" : لقد ودّعتم شهداء الوطن بكل حب اليوم، وقد وصل صوت وحدتنا إلى العالم أجمع.

وأضاف الرئيس الإيراني : لقد تعلمنا من الحسين بن علي (ع)، بان لا نخضع للذل ولا نستسلم أمام الظلم؛ مشيرا إلى، أن "خدمة هذا الشعب الحر هو فخر في حياتي. إيران إلى الأبد".

وقد أقيم صباح اليوم السبت، تشييع مهيب للجثامين الطاهرة لشهداء العدوان الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران؛ بمشاركة حماسية لابناء الشعب الايراني الابي، بمن فيهم المسؤولون والقادة العسكريون والمواطنون المدنيون، بدءا من ساحة "انقلاب" إلى ساحة "آزادي" في طهران.

رمز الخبر 1960026

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