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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:١٠ م

نصيري: 45 نقطة هاجمها الكيان الصهيوني في 12 منطقة هي أماكن عامة

نصيري: 45 نقطة هاجمها الكيان الصهيوني في 12 منطقة هي أماكن عامة

رئيس منظمة منع الأزمات وإدارتها: 45 من النقاط المتضررة في 12 منطقة هي أماكن عامة، وتمركزت قوات الطوارئ في 85 قاعدة. كما طلبت منظمة نقل الدم منا قاعدة، وتمركزت في إحدى القواعد.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس منظمة منع الأزمات وإدارتها قال :" 45 من النقاط المتضررة في 12 منطقة هي أماكن عامة، وتمركزت قوات الطوارئ في 85 قاعدة. كما طلبت منظمة نقل الدم منا قاعدة، وتمركزت في إحدى القواعد.

كان موقع الحادث معقدًا للغاية، ونُشيد بجهود فرق الإطفاء والإنقاذ، فقد كانوا يُقدمون الإغاثة تحت القصف ونيران الصواريخ. ما دام هناك شخص حي أو شهيد تحت الأنقاض، فإن مهمة إزالة الأنقاض تقع على عاتق إدارة الإطفاء، وقد تم ذلك بالفعل. كما تقع مسؤولية إزالة الأنقاض الثقيلة على عاتق وزارة الطرق والتنمية الحضرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960090
یاسر المصری

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