رسالة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الطبية الى الأمم المتحدة حوال العدوان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن وزارة الصحة، أعد وكيل وزارة الصحة والتعليم الطبي للبحث والتكنولوجيا طلبًا موقعًا من 1252 من النخبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الطبية في جميع أنحاء البلاد إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لإدانة غزو الأراضي الإيرانية فورًا.

نص الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة:

" السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة،

نحن الموقعون أدناه، أعضاء المجتمع الطبي والعلمي الإيراني، نخاطبكم اليوم ليس كمواطنين تعرض بلدهم للهجوم، بل كورثة إحدى أقدم الحضارات في العالم - حضارة ترتبط هويتها التاريخية بالسعي إلى السلام والحكمة والكرامة الإنسانية في العالم.

نكتب إليكم من قلب أرضٍ قدمت للعالم أسطوانة كورش قبل ألفين وخمسمائة عام، ميثاقًا يُعرف بأنه أول ميثاق عالمي لحقوق الإنسان، وشعبٍ لم يشرع في أي حرب منذ أكثر من قرنين.

بهذا الوعي التاريخي العميق، نشهد العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على أمتنا في 13 يونيو/حزيران 2025. إن هذا العمل إجرامي مأساوي وتحذيرٌ مؤلم لعصرنا الحديث.

كنا نعتقد أن البشرية ستبلغ مرحلة من النضج في القرن الحادي والعشرين، حيث سيكون العقل والحوار والقانون الدولي المرجع الوحيد..." حل النزاعات بين الدول. بدلاً من ذلك، نواجه لغة القوة والعنف البدائية، حيث تُضحى بأرواح النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء لتحقيق غايات سياسية.

هذه ليست حادثة عابرة؛ بل هي نمط مدمر شهدناه في المآسي التي حلت بغزة ولبنان وسوريا؛ وهو نمط لا يُمثل فقط علامة على الوحشية، بل هو أيضًا انهيار عميق لإنسانيتنا المشتركة. إن الصمت المطبق للمجتمع الدولي في مواجهة آلة الحرب الشرسة هذه عبء ثقيل سيحكم عليه التاريخ بقسوة.

سيدي الأمين العام، إن هذا العدوان ليس هجومًا على شعبنا وسيادتنا فحسب، بل هو أيضًا هجوم على البنية التحتية للصحة والسلامة في منطقتنا. لطالما كانت إيران رائدة في التقدم الطبي والعلمي، وقدمت مساهمات كبيرة في تطوير المعرفة وتوفير خدمات الرعاية الصحية خارج حدودها.

إن الاستهداف المتعمد للأسس العلمية والطبية لأي بلد هو هجوم على المستقبل وجريمة ضد القدرات الجماعية للبشرية. لذلك نحثكم، بصفتكم الأمين العام والراعي لمبادئ المُكرّس في ميثاق الأمم المتحدة، أن تستخدموا كل قواكم لإدانة هذا العدوان ومنع تكراره مستقبلاً.

هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للحضارة الإنسانية. ندعوكم إلى التحرك بعزم لا يتزعزع قبل أن يصبح الضرر لا يُعوّض ويتحول إلى كارثة أوسع نطاقاً وأكثر تدميراً، ذات عواقب صحية وإنسانية وخيمة على المنطقة بأسرها.

أملنا الأسمى هو نضج الوعي الإنساني؛ مستقبل تنتصر فيه لغة الحوار على لغة العنف. نطلب منكم دعم هذا المسار، لأنه الطريق الوحيد الذي سيقود إلى سلام دائم يحفظ كرامة جميع الشعوب.

/انتهى/