واشنطن بوست: المنشآت النووية الإيرانية لم تتضرر بشدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ادعت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير خاص أن الولايات المتحدة قامت بالتنصت على اتصالات بين مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، وتبين بناءً على ذلك أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية إثر العدوان الأميركي لم تكن بالغة الخطورة.

وفقًا لادعاءات أربعة مصادر مطلعة على معلومات سرية متداولة داخل الحكومة الأميركية، تمكنت الولايات المتحدة من اعتراض اتصالات بين مسؤولين إيرانيين كبار ناقشوا خلالها الهجمات العسكرية الأمريكية الأخيرة على البرنامج النووي الإيراني، وأكدوا أن هذه الهجمات كانت أقل تدميرًا مما توقعوا.

وجاءت تصريحات هذه المصادر الأمريكية المطلعة في وقت ادعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "البرنامج النووي الإيراني دُمر بالكامل" بعد غارة الطائرات الأميركية على ثلاث منشآت نووية إيرانية.

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