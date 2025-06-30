عراقجي: الكيان الصهيوني لا يحترم القانون الدولي ولا المبادئ الإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وجّه وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، رسالةً بمناسبة تشييع شهداء الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في أستانه أشرفية، شمال ايران.

وجاء في الرسالة: جريمة أخرى ارتكبها الكيان الصهيوني، قاتل الأطفال، في ظلمة الليل وبكل وحشية، أدت إلى استشهاد 15 شخصًا وإصابة أكثر من عشرين من مواطنينا، بينهم نساء وأطفال أبرياء، في الساعات الأولى من صباح 25 يوليو/تموز، في أستانه أشرفية. لم يكن هذا الهجوم الوحشي على منزل باحث وعالم إيراني عملية عسكرية، بل جريمة شنيعة ضد الإنسانية؛ لقد سلبتنا هذه الجريمة، مواطنينا الشرفاء الذي كان معقلهم حضن عائلاتهم، ولغتهم لغة العلم، وجريمتهم هي السعي للحفاظ على كرامة بلادهم العلمية.

لقد أثبت الكيان الصهيوني مرة أخرى أنه لا يحترم القانون الدولي ولا المبادئ الإنسانية الأساسية؛ لكن التاريخ يُظهر أن دماء الشهداء، وخاصة شهداء طريق العلم والمعرفة، لا تتوقف عن التدفق، بل تُصبح مشاعل تُنير للجميع طريق المقاومة بوضوح أكثر من أي وقت مضى.

إن عائلة الشهيد صديقي صابر وكل شهداء هذه الجريمة هم اليوم ليس فقط مصدر فخر لشعب أستانه أشرفية وكل جيلان العزيزة، بل رمز لكرامة وفخر أمة متحضرة لا ترضخ للبلطجة والعدوان على الوطن.