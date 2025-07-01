وزير الخارجية الايراني ونظيره الأرميني يتشاوران بشأن احدث التطورات الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأرارات ميرزويان، وزير خارجية أرمينيا، وتبادلا وجهات النظر حول آخر مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بعد العدوان العسكري للنظامين الإسرائيلي والأمريكي على إيران وإعلان وقف عدوان الكيان الصهيوني، وذلك في محادثة هاتفية اليوم الثلاثاء.

وشرح وزير خارجية بلادنا الوضع الراهن، مؤكدًا على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة في محاسبة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني على عدوانهما على السيادة الوطنية الإيرانية وسلامة أراضيها وانتهاكهما لجميع المبادئ والقوانين الدولية.

واصل عراقجي إدانته الشديدة لأفعال الولايات المتحدة والنظام الصهيوني في مهاجمة بلادنا، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى بجدية إلى نيل حقها في تحديد هوية المعتدي واستلام التعويضات في المنظمات الدولية.

وفي هذا الاتصال، شكر وزير خارجية بلادنا الحكومة الأرمينية على مواقفها، وأعرب عن تقديره لجهودها ومساعدتها في تسهيل الأمور القنصلية للمواطنين الإيرانيين خلال حرب الاثني عشر يومًا المفروضة على البلاد.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، رحّب ميرزويان أيضًا بوقف الأعمال العدائية، مما يؤدي إلى الاستقرار وخفض التوتر في المنطقة، مجددًا إدانته للأعمال العدوانية الصهيونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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