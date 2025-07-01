خلال الحرب المفروضة الصهيونية شهدنا استهدافًا للسلام والعلم والإعلام..لم نتخذ قرارا بعد بشأن التفاوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدثة باسم الحكومة قالت في مؤتمرها الصحفي بحضور الإعلاميين: في هذه الحرب المفروضة التي استمرت ١٢ يومًا، شهدنا استهدافًا للسلام والعلم والإعلام، وفي هذه الأيام شهدنا مآسي أدهشت العالم.

وأضافت: كان الهجوم على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، والهجوم على سكن الأساتذة، والهجوم على سجن إيفين من بين هذه الأحداث، والسؤال هو: أي إنسان يهاجم سجينًا في السجن؟ لقد شهدنا أحداثًا غريبة كالهجوم على المستشفيات ووحدات الإغاثة والهلال الأحمر، رمزًا للأنشطة الاجتماعية والسلمية والخدمية للشعب.

أشارت مهاجراني إلى أننا مررنا بأحداث عصيبة، ولكن كما قلنا مرارًا، فإن هذا البلد مليء بالأبطال، وقالت: "لقد تضرر هذا البلد مرات عديدة، ولكنه في كل مرة خرج أقوى من ذي قبل".

وأعلنت المتحدث باسم الحكومة: "بدأت الحكومة، كمؤسسة تخدم الشعب، عملها في الدقائق الأولى بعد الهجوم. وكان الدكتور ظفرقندي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أول وزير في الحكومة باشر عمله، وتم تفعيل غرف الطوارئ ومراكز قيادة الأزمات في جميع أنحاء البلاد. وقد اتُخذت هذه الإجراءات بالتعاون مع الجامعات الطبية، نظرًا لانتشار الهجوم على نطاق واسع في الساعات الأولى من الصباح وشمل عدة محافظات".

وأضافت: "بالتزامن مع هذه الأحداث، عُقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء صباح الجمعة، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية. وفي هذا الاجتماع، شُكِّلت أربع مجموعات عمل للاقتصاد والبنية التحتية وأمن المواطن والإعلام، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مع تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، بما في ذلك الوقود والسلع الأساسية والأدوية".

أكدت مهاجراني: "نظرًا للمخاوف الناجمة عن التهديدات الإرهابية، كان موضوع سلامة أرواح المواطنين من أهم الأولويات، وقد سارعت وزارة الداخلية إلى متابعته، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى".

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى إحصائيات الجرحى والشهداء، قائلًا: "وفقًا لأحدث إحصائيات وزارة الصحة، استقبلت المستشفيات 5646 جريحًا خلال 12 يومًا من الحرب. وقُدمت الخدمات لهؤلاء الجرحى في ظل ازدحام المستشفيات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات لجرحى الحرب، واستمرت الخدمات المقدمة للمرضى بانتظام".

وأضاف: "بحسب بيان منظمة الطب الشرعي، قدّم 935 شهيدًا للوطن في هذه الحرب المفروضة حتى الآن. أحيي جميع الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن وأمنه".

يتبع..