بقائي يدعو لمحاكمة امريكا والكيان الصهيوني لمهاجمتهما ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال بقائي في حوار مع وكالة "ريانوفستي" الروسية للانباء وبثته اليوم الخميس: اننا يجب ان نقوم بذلك واظن انه ليس ايران وحدها بل الاسرة الدولية باسرها، تدعو الى تحميل امريكا والكيان الصهيوني المسؤولية.

واضاف ان ما فعلته امريكا والكيان الصهيوني في العدوان على ايران، يمثل جريمة ضد السلام والامن الدوليين. فهذا هو جريمة حرب، وجريمة ضد الانسانية.

وتابع انه بناء على المادة الاولى المشتركة (مشتركة وموحدة في جميع معاهدات جنيف الاربع لعام 1949) فان جميع الدول الاعضاء ملتزمة بمراعاة الحقوق الدولية الانسانية وضمان تطبيقها.

واكد ان هذا سيظل مطلبا دائما لجميع الايرانيين، وسنستفيد من نظامنا الحقوقي الداخلي وكذلك القانون الدولي لتحميلهم المسؤولية على خلفية اجتراحهم جرائم مروعة ضد الشعب الايراني.