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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٤٦ ص

قاليباف يبلغ اتفاقية نقل المُدانين بين إيران وفنزويلا الى الرئيس الايراني

قاليباف يبلغ اتفاقية نقل المُدانين بين إيران وفنزويلا الى الرئيس الايراني

بلغ رئيس مجلس الشورى الإسلامي اتفاقية نقل المُدانين بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فنزويلا البوليفارية للرئيس الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بلغ محمد باقر قاليباف، في رسالة إلى الرئيس مسعود بزشكيان، "قانون اتفاقية نقل المُدانين بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فنزويلا البوليفارية" للتنفيذ، وفقًا للمادة 123 من الدستور.

/انتهى/

رمز الخبر 1960339

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