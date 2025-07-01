السوق الأوراسية تنفتح أمام 7000 سلعة إيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي - روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان - دخلت حيز التنفيذ منذ 15 مايو 2025. وفي إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، خضعت أكثر من 7000 سلعة لتعريفات تفضيلية، وتم تخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية.

وبحسب التقرير، بعد نحو 9 سنوات من المفاوضات، تم اتخاذ الخطوة النهائية نحو التجارة الحرة مع أوراسيا، وتعد هذه الاتفاقية أول وأكمل اتفاقية تجارية تبرمها إيران، وأصبح تنفيذها على مدى العقد الماضي، إلى جانب تشديد العقوبات الغربية ضد إيران، أحد أهم الأهداف الاقتصادية للبلاد في قطاع التجارة الخارجية.وعلى وجه الخصوص، أن تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية لـ 500 سلعة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي كان تجربة ناجحة وعززت نهج التطلع شرقاً ومزيداً من التعاون مع الشركاء الإقليميين في ظل العقوبات.

تم كتابة هذه الاتفاقية بهدف التجارة الحرة مع تعريفات جمركية صفرية على حوالي ألف سلعة وتتضمن 11 فصلاً وملحقًا يتعلق بقوائم المنتجات للطرفين الموقعين على الاتفاقية. هذه تجربة جديدة وهامة للبلاد. سبق لإيران أن وقعت اتفاقية تجارة حرة مع سوريا، لكن مضمونها وطبيعتها كانا بعيدين كل البعد عن التجارة الحرة عمليًا. وكانت اتفاقيات التجارة الأخرى من هذا النوع في إيران تتألف في الغالب من اتفاقيات تفضيلية محدودة في عدد من البنود والوظائف.

ولهذا السبب يرى العديد من الناشطين الاقتصاديين أن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع أوراسيا شرط أساسي لانضمام الاقتصاد الإيراني إلى اتفاقيات ومنظمات اقتصادية عالمية مهمة، مثل العضوية في منظمة التجارة العالمية.

/انتهى/