غزة ... الاحتلال يغتال مراسلي الجزيرة أنس الشريف وقريقع والقطاع يموت تجويعا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أقر الجيش باستهداف الصحفي أنس الشريف في قطاع غزة.

ولم يتوقف المراسلان منذ بدء الإبادة عن نقل معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 22 شهرا.

في الأثناء، يواصل الاحتلال مجازره في غزة، حيث سجلت مستشفيات القطاع استشهاد 52 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال خلال 24 ساعة، بينهم 26 من المجوّعين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

كما أعلنت حكومة غزة ارتفاع ضحايا الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات إلى 23 شهيدا و124 مصابا منذ بدء عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في مارس/آذار 2024.

في الأثناء، أصدرت كل من بريطانيا والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا بيانا مشتركا بشأن غزة، دانت فيه قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة.

وفي تل أبيب اندلعت اشتباكات بالأيدي بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإنهاء حرب غزة وإبرام صفقة تبادل، وأغلق المتظاهرون شارع أيالون الرئيسي بالمدينة، وأضرموا النار في الإطارات احتجاجا على الحكومة، في حين أعلنت عائلات المختطفين تحركا لشل مرافق الاقتصاد الإسرائيلي يوم 17 من الشهر الجاري.

