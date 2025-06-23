اعتقال 10 جواسيس ومخربين للأمن العام في لرستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح علي حسنفند في خطاب له: "في الأيام الأخيرة، وُجّهت اتهامات إلى 10 أشخاص بالتجسس وإثارة الرأي العام بقصد الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع. وقد تم تحديد هويتهم واعتقالهم من قبل ضباط خاصين في المحافظة بعد إصدار أمر قضائي".

وأضاف: "إن التعامل مع المخالفين والمخلين بالنظام والأمن مدرج على جدول أعمال هذه النيابة، وأي جريمة ترتكب في هذا الشأن سيتم التعامل معها بحزم ودون هوادة وفي إطار القانون".

وأضاف المدعي العام في محافظة لرستان: "في الأيام الأخيرة، تم اعتقال 18 شخصًا انتهكوا الأمن العام في الفضاء الإلكتروني والفضاء الحقيقي في لرستان".

وقال حسنفند: "نتوقع من جميع المواطنين أن يظلوا هادئين ويتابعوا الأخبار عبر وسائل الإعلام الوطنية والموثوقة، وأن يأخذوا توصيات الأمن وإنفاذ القانون على محمل الجد، وإذا رأوا حالات مشبوهة، تعاونوا مع الشرطة وأبلغوا الأمر على الأرقام 114 و113 والشرطة 110 حتى يمكن منع الأحداث المؤسفة في أسرع وقت ممكن".

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