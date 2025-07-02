الرئيس الايراني يوعز رسمیا بتنفيذ قانون وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أبلغ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان، في رسالة رسمية، منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لتنفيذه.

هذا القانون، الذي يستند إلى المبدأين 123 و85 من الدستور، والذي أقره مجلس صيانة الدستور بعد إقراره في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي يوم الأربعاء الماضي، ينص على وقف تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى توفر الظروف المناسبة.

وبموجب هذا القانون، تُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار إجراءات الضمانات الإضافية، ما لم يكن ذلك في إطار اتفاقيات صريحة لمجلس الشورى الإسلامي.

صادق مجلس الشورى الاسلامي على هذا القانون بعد ما خان المدير العام للوكالة الدويلة رافائيل غروسي الأمانة وأصدر تقريرا يتناقض تماما مع الواقع بشأن البرنامج النووي الايراني ومهد بذلك لشن العدوان الصهيو-الأمريكي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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