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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٤:٤٦ م

خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاماراتي؛

 أحمديان: أمن الخليج الفارسي يتطلب مشاركة فاعلة من دول المنطقة

 أحمديان: أمن الخليج الفارسي يتطلب مشاركة فاعلة من دول المنطقة

أجرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي‌ أكبر أحمديان، مباحثات هاتفية مع نظيره الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي‌ أكبر أحمديان، أجرى اليوم الاحد مباحثات هاتفية مع نظيره الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، حيث أعرب عن تقديره لموقف دولة الإمارات في إدانة العدوان الصهيوني على إيران، مؤكداً أن أمن الخليج الفارسي يتطلب تعاوناً إقليمياً شاملاً.

وقال أحمديان في حديثه مع المسؤول الإماراتي: "إن أمن الخليج الفارسي وأمن جميع دوله المترابط، يقتضي مشاركة فاعلة من دول المنطقة، وإذا تعرض أمن أي من هذه الدول لتهديد خارجي، فإن ذلك سيؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة بأسرها."

من جهته، أكد طحنون بن زايد على أهمية موقع إيران في المنطقة، مشيراً إلى أن "تحقيق الأمن في المنطقة يجب أن يتم من خلال تعاون جميع دولها، وأن المساس بأمن أي دولة يُخلّ بأمن باقي الدول ويخلّف آثاراً سلبية واسعة النطاق."

كما قال إن بلاده تدعم دائما الحوار لحل كافة التحديات.

/انتهى/

رمز الخبر 1960530
جواد ماستری فراهانی

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