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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٢:١٩ م

تشييع جثمان الشهيد العميد "إسلام أحمدي عليائي" في مدينة مالارد

تشييع جثمان الشهيد العميد "إسلام أحمدي عليائي" في مدينة مالارد

تم تشييع جثمان الشهيد العميد "إسلام أحمدي عليائي" في مدينة مالارد في مراسم مهيبة حضرها آلاف المعزين وعائلات الشهداء ومسؤولي المحافظة والمدينة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن جثمان القائد الشهيد العميد إسلام أحمدي عليائي دفن في مدينة ملارد بعد ظهر السبت في مراسم كبيرة حضرها آلاف المعزين وأسر الشهداء ومسؤولي المحافظة والمدينة.

وقد صاحب هذا الحفل الروحي أصوات الترانيم الملحمية، وقام أهالي مقاطعة مالارد بدفن جسد الشهيد المجيد بين أذرعهم بكل حب وإخلاص.

إن الشهيدإسلام أحمدي عليائي الذي استشهد دفاعاً عن الوطن الإسلامي وضمان أمن البلاد، هو رمز للتضحية والصمود لمحاربي الإسلام، والحضور الحماسي للشعب في هذه المراسم يعبر عن عمق حبهم ووفائهم للمبادئ النبيلة للشهداء والثورة الإسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960246
یاسر المصری

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