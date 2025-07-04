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٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٥:٤٤ م

مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادرون إيران

مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادرون إيران

اشار بيان صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى مغادرة مفتشو الوكالة لإيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الوكالة اعلنت في بيانا اليوم الجمعة: بعد إقامتهم في طهران خلال النزاع العسكري الأخير، غادر مفتشو الوكالة إيران اليوم بسلام عائدين إلى مقر الوكالة في فيينا.

وجاء في البيان: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على الأهمية الحيوية لمناقشات الوكالة مع إيران بشأن سبل استئناف أنشطة الرصد والتحقق الأساسية في إيران في أقرب وقت ممكن.

ويأتي هذا في الوقت الذي وافق فيه أعضاء البرلمان الإيراني، في جلسة علنية يوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، أثناء النظر في الخطوط العريضة للخطة التي تلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الخطوط العريضة للخطة بأغلبية 221 صوتا لصالحها، وعدم وجود أي أصوات معارضة، وامتناع عضو واحد عن التصويت من إجمالي 223 نائبا حضروا الجلسة.

/انتهى/

رمز الخبر 1960227

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