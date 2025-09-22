اليابان تطلب من إيران مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوم الاثنين، بأن طوكيو تدعو طهران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فورًا.

وعقب قرار إيران الأخير بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي: "نولي أهمية كبيرة لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية".

كما أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، الذي تُعد بلاده عضوًا في مجموعة الدول السبع (G-7)، عن قلقه إزاء تعليق إيران تعاونها مع الوكالة.

أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانًا هامًا يوم السبت، أعلن فيه أن الإجراءات المتهورة التي اتخذتها ثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) بشأن الملف النووي الإيراني، رغم تعاون وزارة الخارجية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديمها خططًا لحل القضية، ستؤدي فعليًا إلى تعليق التعاون مع الوكالة.

جاء هذا القرار بعد أن لم يصوت اجتماع مجلس الأمن الدولي، الذي بادرت به الترويكا الأوروبية، على استمرار رفع العقوبات الأممية المفروضة على إيران، مما سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات المرفوعة مستقبلًا.

