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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:١٦ ص

بقائي يدين الهجوم الإسرائيلي الإرهابي على مستشفى سجن إيفين

بقائي يدين الهجوم الإسرائيلي الإرهابي على مستشفى سجن إيفين

كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد لقي 79 شخصا حتفهم نتيجة لجريمة الحرب الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل في الهجوم الوحشي الذي شنه هذا الكيان على مستشفى سجن إيفين في 23 من يونيو 2025".

أفادت وكالة مهر للأنباء، نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي مقطع فيديو من سجن إيفين بعد هجمات الكيان الإسرائيلي وكتب: "مع مرور أيام قليلة على توقف العدوان العسكري للكيان الإسرائيلي على وطننا، يتم الكشف عن أبعاد جديدة لجرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو في طهران والمدن الإيرانية الأخرى التي استهدفتها هجمات الكيان الإسرائيلي".

"يُظهر الفيديو أدناه الهجوم الإسرائيلي الوحشي على مستشفى سجن إيفين في 23 يونيو 2015، حيث تجمع أهالي وأصدقاء السجناء لزيارة أحبائهم. وقد حوصروا، إلى جانب عدد من الموظفين والمارة، واحترقوا تحت أنقاض القصف: 79 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة جريمة الحرب الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل."

وأضاف :"لا يمكن لأي إنسان ذي ضمير أن يظل صامتاً أمام هذه القسوة التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وجريمة حرب واضحة. ويجب إدانة هذا الكيان المعتدي بشدة ومحاسبته ومعاقبته على ارتكاب جرائم شنيعة ضد الشعب الإيراني."

/انتهى/

رمز الخبر 1960238
یاسر المصری

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