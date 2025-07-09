ارتفاع عدد شهداء سجن إيفين بعد استشهاد جندي مصاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية، على هامش مراسم إحياء ذكرى شهداء عدوان الكيان الصهيوني الوحشي على سجن إيفين، إجراءات السلطة القضائية في الملاحقة القانونية والقضائية لهذه الجريمة.

وفي إشارة إلى الهدف الرئيسي من هذا الهجوم، قال: "يحاول العدو المجرم إظهار استخفافه بالقواعد المتعارف عليها عالميًا من خلال انتهاكه الواضح لجميع مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني. وللأسف، تعاملت المنظمات الدولية بلا مبالاة مع هذه السلوكيات، وهذا الصمت مهد الطريق لارتكاب مثل هذه الجرائم".

وأضاف جهانغير: "إن السلطة القضائية تتابع هذه القضية بجدية، وقد بدأت عملية التحقيق في المحاكم المحلية، ويجري التحضير للإجراءات القانونية على المستوى الدولي". مبينا: "تُعقد اجتماعات خبراء لتحديد وتقدير الخسائر المادية والبشرية التي تكبدها المواطنون الإيرانيون".

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية كُلّفت بتقدير حجم الأضرار وإبلاغ القضاء لتسريع الإجراءات القضائية. كما أعلن عن وضع دليل خاص لتسهيل تسجيل شكاوى الأفراد والجهات القانونية.

وأوضح جهانغير: يجري حاليًا إعداد ملفات شهداء هذا الحادث، وتتواصل هيئة السجون ومؤسسة الشهداء لاتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال ملفات هؤلاء الشهداء وتحديد حقوقهم القانونية.

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية استشهاد جندي آخر أصيب في هذا الهجوم، وقال: مع استشهاد هذا الشهيد، ارتفع عدد شهداء حادثة إيفين.

وقال: إن قضية الجواسيس المعتقلين مدرجة أيضًا على جدول أعمال النيابة العامة، وبأمر خاص من رئيس السلطة القضائية، يُتابع التحقيق القضائي بأولوية. وسيتم تقديم معلومات إضافية في المؤتمر الصحفي القادم.

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