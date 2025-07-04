الرئيس الايراني : السبيل الوحيد لوقف جرائم الكيان الصهيوني هو وحدة الأمة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بزشكيان، اعرب عصر اليوم الجمعة، خلال لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش زيارته لجمهورية أذربيجان للمشاركة في الاجتماع السابع عشر لقادة منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، عن تقديره لمواقف الحكومة التركية تجاه إيران وفلسطين، قائلا : "لطالما آمنت بأن علاقات إيران مع الدول المجاورة يجب أن تتوسع، لأن الأمن المستدام في المنطقة ممكن فقط من خلال تعاون الجيران."

وأضاف الرئيس بزشكيان: "إذا اتحد المسلمون، يمكنهم خلق قوة لا يستطيع أحد أن ينظر إليهم بازدراء." وتابع قائلاً: "مع وجود ثروات هائلة في العالم الإسلامي، من المحزن أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم صارخة في غزة بلا اكتراث، ويقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال."

وأشار بزشكيان إلى الهجمات الأخيرة للكيان الصهيوني ضد إيران، قائلاً: "هذا العدوان تم بدعم واضح من أمريكا وأوروبا، وانتهاك كامل للمبادئ والقواعد الدولية. الطريق الوحيد لوقف هذا المسار هو تماسك الأمة الإسلامية."

وشكر رئيس الجمهورية الجهود الدبلوماسية التركية ردًا على الحرب الأخيرة، مضيفًا: "السياسة المبدئية لإيران هي التفاعل مع جميع الجيران وخلق منطقة يسودها السلام والاستقرار. فعندما هاجم الكيان الصهيوني إيران، اعتقد أن الشعب الإيراني سينقسم، لكن الجميع، حتى المنتقدين الداخليين، وقفوا صفًا واحدًا ضد هذا الهجوم."

ومن جانب اخر قدم الرئيس التركي تعازيه لضحايا الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، وقال: "المنطقة لا تستطيع تحمل حرب أخرى؛ يجب على إسرائيل وقف هجماتها على غزة فورًا."

وأكد أردوغان: "القضية النووية الإيرانية يمكن حلها فقط من خلال الحوار، وتركيا مستعدة للعب دور الميسر في هذه العملية. في قمة الناتو وكذلك خلال لقائي مع ترامب، أكدت على ضرورة العودة إلى مسار المفاوضات وكسب ثقة الشعب الإيراني؛ يجب أن يتحول وقف إطلاق النار الحالي إلى سلام دائم."

وأشاد الرئيس التركي بالمواقف العقلانية والمسؤولة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة سماحة قائد الثورة الاسلامية، في مواجهة الهجمات الأخيرة، قائلاً: "لقد أظهر السلوك الحكيم لإيران في هذه الأزمة أن الحل النهائي هو الحوار والدبلوماسية؛ نحن نؤمن أيضًا بأن طريق التفاعل يجب أن يبقى مفتوحًا."

وفي جزء آخر من اللقاء، أشار أردوغان إلى الإمكانات الاقتصادية الهائلة للبلدين، وأعلن عن استعداد تركيا لتوسيع التعاون مع إيران، قائلاً: "إن توسيع الأنشطة الاقتصادية الثنائية سيفيد شعبَي البلدين وسيعزز استقرار المنطقة."

/انتهى/