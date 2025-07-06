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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٤:٢١ م

انطلاق قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو بحضور عراقجي

انطلاق قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو بحضور عراقجي

انطلقت اليوم قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو البرازيلية حيث ستستمر يومي 6 و7 يوليو بمشاركة كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين من العالم، بما في ذلك رؤساء ووزراء خارجية الدول الأعضاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تضم المجموعة 10 أعضاء هم روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا، كما انضمت إليها مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران العام الماضي، وإندونيسيا مطلع العام الجاري.

في حين تتعاون دول أخرى بينها بيلاروس وكوبا وكازاخستان وفيتنام والسعودية مع المجموعة.

وتشارك في القمة إيران ممثلة بوزير الخارجية عباس عراقجي.

کماأكد الكرملين أن الرئيس بوتين سيشارك عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" في الجلسة العامة للمجموعة، في حين سيترأس الوفد الروسي في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

/انتهى/

رمز الخبر 1960277
جواد ماستری فراهانی

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