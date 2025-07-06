انطلاق قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو بحضور عراقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تضم المجموعة 10 أعضاء هم روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا، كما انضمت إليها مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران العام الماضي، وإندونيسيا مطلع العام الجاري.

في حين تتعاون دول أخرى بينها بيلاروس وكوبا وكازاخستان وفيتنام والسعودية مع المجموعة.

وتشارك في القمة إيران ممثلة بوزير الخارجية عباس عراقجي.

کماأكد الكرملين أن الرئيس بوتين سيشارك عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" في الجلسة العامة للمجموعة، في حين سيترأس الوفد الروسي في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

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