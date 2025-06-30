إيران تفوز على هولندا في كرة الطائرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب الوطني الإيراني فاز بنتيجة 3-2 في هذه المباراة التي جرت عصر الاحد ضمن الجولة الرابعة والاخيرة من الاسبوع الثاني لدوري الامم.

وجاءت نتائج اشواط المباراة كالتالي: 25-19 و 22-25 و 21-25 و 25-19 و 15-9 .

وكانت ايران قد فازت على صربيا مستضيفة هذه المجموعة ، بنتيجة 3-1 في مستهل مباريات الاسبوع الثاني ومن ثم فازت على الارجنتين 3-1 وخسرت امام المانيا 3-1.

وفي الاسبوع الاول فازت ايران على اوكرانيا 3-2 وخسرت امام البرازيل 3-0 واميركا 3-2 وسلوفينيا 3-2 .

وبذلك تكون ايران قد حققت 4 انتصارات وخسرت 4 مباريات اخرى، ليبلغ رصيدها 12 نقطة وتحل في المركز 10 مؤقتا قبل ختام مباريات الاسبوع الثاني.

وفي الأسبوع الثالث من البطولة ستواجه ايران ، بولندا والصين وفرنسا وبلغاريا في مدينة كيدزينتشيس في بولندا.

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