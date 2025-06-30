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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٠٤ ص

إيران تفوز على هولندا في كرة الطائرة

إيران تفوز على هولندا في كرة الطائرة

فاز المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة على نظيره الهولندي فوزا مثيرا على ضمن دوري الأمم 2025.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب الوطني الإيراني فاز بنتيجة 3-2 في هذه المباراة التي جرت عصر الاحد ضمن الجولة الرابعة والاخيرة من الاسبوع الثاني لدوري الامم.

وجاءت نتائج اشواط المباراة كالتالي: 25-19 و 22-25 و 21-25 و 25-19 و 15-9 .

وكانت ايران قد فازت على صربيا مستضيفة هذه المجموعة ، بنتيجة 3-1 في مستهل مباريات الاسبوع الثاني ومن ثم فازت على الارجنتين 3-1 وخسرت امام المانيا 3-1.

وفي الاسبوع الاول فازت ايران على اوكرانيا 3-2 وخسرت امام البرازيل 3-0 واميركا 3-2 وسلوفينيا 3-2 .

وبذلك تكون ايران قد حققت 4 انتصارات وخسرت 4 مباريات اخرى، ليبلغ رصيدها 12 نقطة وتحل في المركز 10 مؤقتا قبل ختام مباريات الاسبوع الثاني.

وفي الأسبوع الثالث من البطولة ستواجه ايران ، بولندا والصين وفرنسا وبلغاريا في مدينة كيدزينتشيس في بولندا.

/انتهى/

رمز الخبر 1960073
شیرین سماره

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