وزير الخارجية الإيراني: العدوان الصهيو_امريكي على إيران يعتبر انتهاكٌ صارخٌ لميثاق الامم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شكر وزير خارجية بلادنا البرازيل على استضافتها قمة بريكس السابعة عشرة، وقيّم دور بريكس في تعزيز التعددية وسيادة القانون على المستوى الدولي بأنه بالغ الأهمية، وشدد على أهمية مواصلة التعاون بين إيران والبرازيل على المستوى الثنائي، وكذلك في إطار المنظمات الدولية.

وفي إشارة إلى العدوان العسكري الذي شنّه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، شكر وزير الخارجية البرازيل على موقفها الثابت والمبدئي في إدانة هذه الأعمال العدوانية، وقال: إن الهجمات غير القانونية التي شنّتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لم تكن انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل كانت أيضًا هجومًا غير مسبوق على نظام حظر الانتشار النووي وأسس الدبلوماسية، مما له عواقب وخيمة على السلام والأمن الإقليميين.

ورأى عراقجي أن السبب الرئيسي لاستمرار وتوسع نزعة الحرب لدى الكيان الصهيوني هو إفلاته من العقاب والدعم الشامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية له، مؤكدًا على المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الحكومات لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين وعدوانه على شعوب المنطقة.

وأكد وزير الخارجية البرازيلي، مذكّرًا بموقف بلاده الثابت في إدانة العدوان العسكري على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، وخاصةً المنشآت النووية السلمية لبلادنا، على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

كما استعرض وزيرا خارجية إيران والبرازيل العلاقات الثنائية وأعربا عن ارتياحهما للعلاقات المتنامية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، واتفقا على عقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في المستقبل القريب.

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