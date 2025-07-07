إطلاق سراح أربعة مواطنين إيرانيين مسجونين في باكستان وعودتهم إلى البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بمتابعة من القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد والقنصلية العامة لبلادنا في كراتشي، عاصمة إقليم السند جنوب باكستان، غادر المواطنون الأربعة المفرج عنهم إلى طهران عبر الخطوط الجوية الإيرانية.

وصرح وحيد أصغري، القائم بأعمال القنصل العام الإيراني في كراتشي، بأن إطلاق سراح هؤلاء الصيادين الإيرانيين تحقق بفضل المتابعة المستمرة والجديرة من قبل الممثلية الإيرانية وجهود المسؤولين الباكستانيين في إقليم السند.

وأكدت سلطات إيران مجددًا دعمها الثابت لحقوق جميع المواطنين الإيرانيين في الخارج، وأعلنت أن جهود إطلاق سراح وعودة المواطنين الإيرانيين الآخرين المسجونين في الخارج ستستمر بكل جدية.

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