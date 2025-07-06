الشعب الباكستاني في كراتشي يؤكدون دعمهم لقائد الثورة الاسلامية خلال مراسم عاشوراء+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أهالي مدينة كراتشي الباكستانية، اليوم، وبعد أداء صلاتي الظهر والعصر، نظموا تجمعا حاشدا للتعبير عن دعمهم لقائد الثورة الاسلامية.

وفي هذه المراسم التي أقيمت بحضور حماسي من المعزين بعاشورا الامام الحسين عليه السلام، رفع المشاركون صور قائد الثورة الإسلامية، وأعربوا عن تضامنهم مع مبادئ الثورة الإسلامية والقيادة الإيرانية. كما ردد المشاركون شعارات عبرت عن كرههم واشمئزازهم من الاستكبار العالمي وخاصة أمريكا والكيان الصهيوني.

وفي نهاية المراسم تم إحراق العلمين الأميركي والإسرائيلي، وترددت في الأجواء شعارات "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل".

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