عضو مجلس الشيوخ الباكستاني یعلق على حضور قائد الثورة في مراسم ليلة عاشوراء الحسينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السناتور ناصر عباس جعفري، الأمين العام لحزب الوحدة الإسلامية الباكستاني أن الحضور الشجاع لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (حفظه الله) في مجلس العزاء في حسينية الإمام الخميني (رحمه الله)، كان رسالة واضحة وصريحة إلى الشيطان الأكبر أمريكا والكيان الصهيوني الإرهابي. ولا يعتبر زعيم القافلة الحسينية تهديدات يزيد وابن زياد هينة.

وأضاف: "إن هذا الحضور ليس مجرد حضور في مراسم دينية، بل هو إعلان عملي لدعم المظلومين ومقاومة الظالمين.. مهما خطط العدو فإن قائد الثورة والشعب الإيراني سيظل صامداً في كل الميادين بروح كربلاء وهمة الحسين عليه السلام.

وأكد السيناتور الباكستاني: "إن شجاعة وصمود قائد الثورة كانا دائما باعثا على رعب أعداء الإسلام، ولا يزالان كذلك حتى اليوم وسيظلان كذلك إلى الأبد".

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