إجراءات حازمة مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية تجاه المهاجرين غير الشرعيين الى ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عملية تحديد هوية الأجانب غير الشرعيين وإعادتهم من البلاد تُنفذ بجدية وكثافة أكبر. ووفقًا للمسؤولين، فقد ازداد عدد حالات الاعتقال والطرد لهؤلاء الأفراد في الأشهر الأخيرة أربعة أضعاف مقارنةً بالماضي، ويتم تنفيذ هذه السياسة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في محافظة طهران.

وأكد محافظ طهران أن أمن العاصمة هو الخط الأحمر لإدارة المحافظة، وقال: "لن يكون هناك أي تهاون مع الوجود غير القانوني للأجانب في طهران، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى، سيتم تنفيذ خطة طرد الرعايا غير المصرح لهم بكل حزم".

وأضاف: "ستُنفذ جميع الإجراءات في هذا المجال مع احترام حقوق الإنسان وفي إطار القانون".

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