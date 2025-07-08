زاكاني: 450 منزلًا متضررًا من الحرب في طهران بحاجة إلى إعادة بناء وتدعيم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي رضا زاكاني، الذي حضر الاجتماع العام لمجلس المدينة لشرح المهام الموكلة إلى بلدية طهران في إعادة إعمار المنازل المتضررة جراء عدوان الكيان الصهيوني: "كانت هذه الأيام الـ 12 تجربة قيّمة لنا، وأظهرت كيف يمكن للجهات التنسيق فيما بينها".

وأضاف رئيس بلدية طهران: "خلال عدوان الكيان الصهيوني احتاج 200 منزل إلى إعادة بناء، و250 منزلًا إلى تدعيم، و1000 منزل بحاجة إلى إصلاح وترميم، وقد يرتفع هذا العدد إلى 1500 منزل. كما تضرر حوالي 4000 منزل بمستوى تكسر الزجاج، وسيتم الإعلان عن الإحصائيات النهائية غدًا. وستُستكمل أعمال إعادة الإعمار البسيطة، التي تشمل تركيب الأبواب والنوافذ، بحلول 15 يوليو/تموز".

وتابع: "في الجزء الثاني من الإجراءات، والذي يشمل 1500 وحدة سكنية ويشمل أضرارًا في الجدران، دخلنا في مفاوضات مع الهيئة الهندسية، وتم الاتفاق على إعلان السعر التفصيلي لكل وحدة سكنية، على أن يكون رؤساء البلديات مسؤولين عن ذلك. كما تولت هيئة تجديد بلدية طهران مسؤولية أعمال التعزيز، وسيتولى رؤساء البلديات تنفيذ أعمال اعادة بناء 200 وحدة سكنية".

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