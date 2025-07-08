أبو عبيدة: القرار الأكثر غباءً الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو هو إبقاء قواته داخل غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجراً، مقتل خمسة من مقاتلي كتيبة "نيتسح يهودا" وإصابة 14 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، إثر انفجار عبوات ناسفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة الليلة الماضية.

وأكد، أن معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلونا مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبّده كل يومٍ خسائر إضافية، ولئن نجح مؤخراً في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة؛ فلربما يفشل في ذلك لاحقاً ليصبح في قبضتنا أسرى إضافيون.

وشدد أبو عبيدة، على أن صمود شعبنا وبسالة مقاوميه الشجعان هما حصراً من يصنعان المعادلات ويرسمان معالم المرحلة القادمة.

وقال أبو عبيدة: "إن القرار الأكثر غباءً الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو سيكون الإبقاء على قواته داخل القطاع".

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