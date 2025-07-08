  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٢٥ ص

أبو عبيدة: القرار الأكثر غباءً الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو هو إبقاء قواته داخل غزة

أبو عبيدة: القرار الأكثر غباءً الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو هو إبقاء قواته داخل غزة

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام اليوم الثلاثاء، أن عملية بيت حانون المركبة هي ضربةٌ إضافيةٌ سددها مجاهدونا الأشداء لهيبة جيش الاحتلال الهزيل ووحداته الأكثر إجراماً في ميدانٍ ظنّه الاحتلال آمناً بعد أن لم يُبقِ فيه حجراً على حجر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجراً، مقتل خمسة من مقاتلي كتيبة "نيتسح يهودا" وإصابة 14 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، إثر انفجار عبوات ناسفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة الليلة الماضية.

وأكد، أن معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلونا مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبّده كل يومٍ خسائر إضافية، ولئن نجح مؤخراً في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة؛ فلربما يفشل في ذلك لاحقاً ليصبح في قبضتنا أسرى إضافيون.

وشدد أبو عبيدة، على أن صمود شعبنا وبسالة مقاوميه الشجعان هما حصراً من يصنعان المعادلات ويرسمان معالم المرحلة القادمة.

وقال أبو عبيدة: "إن القرار الأكثر غباءً الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو سيكون الإبقاء على قواته داخل القطاع".

/انتهى/

رمز الخبر 1960346

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات