بحريني: إيران مستعدة للتعاون الدولي في مجال المنافسة وحماية المستهلك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير ومندوب إيران الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف "علي بحريني، اعتبر المشاركة الفعالة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أمرا ضروريا لحماية حقوق المستهلك، مؤكدا على أهمية توضيح وتسهيل بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية.

وأشار إلى إقرار السياسات العامة للمادة 44 من الدستور وإنشاء مجلس المنافسة كمؤسسة مستقلة لمكافحة السلوكيات المناهضة للمنافسة وتنظيم الأسواق وخاصة في سوق السيارات، كما وصف دور منظمة حماية المستهلك والمنتج في إيران في مراقبة الأسعار وتحسين جودة السلع ومنح شهادات الجودة المتميزة.

يذكر أن الاجتماع الذي بدأ يوم أمس الاثنين و بمشاركة ممثلين عن 195 دولة، سيختتم يوم الجمعة باعتماد قرار في مجال المنافسة وحماية المستهلك.

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