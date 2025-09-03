السفير الإيراني في جنيف: الإجراءات الأمريكية العدائية ضد فنزويلا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار علي بحريني، متحدثًا في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، إلى سنوات من العقوبات غير القانونية والتدابير القسرية الأحادية الجانب وجهود واشنطن لتغيير الحكومة وحتى اغتيال المسؤولين الفنزويليين الشرعيين، وقال: "الآن، بنشر أسطول حربي وغواصات نووية في منطقة البحر الكاريبي، تُهدد الولايات المتحدة بوضوح الاستقلال السياسي لفنزويلا وسلامة أراضيها".

ووصف بحريني الإجراءات الأمريكية بأنها "انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصةً المادة 2، الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفًا أن واشنطن انتهكت أيضًا مبادئ التسوية السلمية للنزاعات (المادة 2، الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة) وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول (المادة 2، الفقرة 7 من الميثاق).

وأكد أيضًا: "إن الهدف من إنشاء الأمم المتحدة هو سيادة القانون الدولي في العلاقات بين الدول، وليس القوة وسياسة الضغط. ومع ذلك، وكما أظهر الهجوم الأمريكي الأخير على المنشآت النووية السلمية الإيرانية بالتواطؤ مع الكيان الإسرائيلي، فإن هذه الدولة لا تؤمن بالدبلوماسية والحل السلمي للنزاعات الدولية".

وأكد السفير الإيراني: "إن تهديد دولة غير نووية عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي بنشر غواصة نووية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين والإقليميين، وضربة أساسية لنظام نزع السلاح ومنع الانتشار".

وأضاف أن هذا الإجراء الأمريكي يُعد انتهاكًا لمعاهدة تلاتلولكو بشأن نزع السلاح النووي من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي وقّعت الولايات المتحدة على بروتوكولها الثاني.

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة، دعا الممثل الإيراني المجتمع الدولي إلى إجبار واشنطن على إنهاء نشر قواتها العسكرية في منطقة البحر الكاريبي قبل أن تؤدي هذه التوترات إلى صراع شامل، واحترام الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية لفنزويلا، والالتزام بالحل السلمي للنزاعات على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي الجزء الأخير من كلمته، أكد سفير بلادنا: "إن السلوك الاستفزازي لدولة نووية ضد دولة غير نووية يُظهر مرة أخرى مدى خطورة استخدام الأسلحة النووية. إن الضمان الوحيد الموثوق ضد استخدام هذه الأسلحة هو نزع السلاح النووي الكامل والقابل للتحقق والذي لا رجعة فيه، وإلى أن يتحقق هذا الهدف، فإن توفير ضمانات قانونية وغير مشروطة بعدم استخدام الأسلحة النووية وعدم التهديد باستخدامها ضد الدول غير النووية ضرورة لا يمكن إنكارها.

