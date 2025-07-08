العميد آشتياني: لا قوة في العالم تستطيع الصمود أمام القوات المسلحة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد محمد رضا آشتياني في حديثه لمراسل وكالة مهر خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء مقر خاتم الأنبياء المركزي عصر اليوم (الثلاثاء)، أن سر انتصار الجمهورية الإسلامية يكمن في الوحدة.

وأضاف نائب رئيس أركان القوات المسلحة،: كان العدو يخطط لمهاجمة إيران منذ سنوات، لكنه واجه مفاجأة استراتيجية، وهو الآن في حالة صدمة.

وأكد آشتياني: القوات المسلحة الايرانية صامدة بقوة، وتسير خلف قائد الثورة الاسلامية، مضيفا: ليعلم الناس أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع الصمود أمام القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية.

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