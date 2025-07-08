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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٥:٢٨ م

العميد آشتياني: لا قوة في العالم تستطيع الصمود أمام القوات المسلحة الإيرانية

العميد آشتياني: لا قوة في العالم تستطيع الصمود أمام القوات المسلحة الإيرانية

أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد محمدرضا آشتياني انه لا توجد قوة في العالم تستطيع الصمود أمام القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد محمد رضا آشتياني في حديثه لمراسل وكالة مهر خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء مقر خاتم الأنبياء المركزي عصر اليوم (الثلاثاء)، أن سر انتصار الجمهورية الإسلامية يكمن في الوحدة.

وأضاف نائب رئيس أركان القوات المسلحة،: كان العدو يخطط لمهاجمة إيران منذ سنوات، لكنه واجه مفاجأة استراتيجية، وهو الآن في حالة صدمة.

وأكد آشتياني: القوات المسلحة الايرانية صامدة بقوة، وتسير خلف قائد الثورة الاسلامية، مضيفا: ليعلم الناس أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع الصمود أمام القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960374
جواد ماستری فراهانی

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