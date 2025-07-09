بزشكيان: الطاقم الطبي خطا صفحة ذهبية في تاريخ المجال الصحي خلال حرب الـ12 يوما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في رسالة تقدير للخدمات المتفانية التي قدمها الطاقم الطبي، وخاصة الممرضات، خلال الفترة الخطيرة من الحرب المفروضة لمدة 12 يوما، قائلا: إن الدور الفعال والوجداني الذي يقوم به كل هؤلاء الأعزاء في مجال الخدمة هو مظهر من مظاهر الحب والإيمان اللامتناهي بإيران والإيرانيين، والوطنية التي تنبع بلا شك من التعاطف والتضامن الوطني.

وجاء في نص الرسالة:

إن هذه الوحدة والتضامن التي ظهرت بشكل بارز بين أبناء الشعب في هذا الحدث، ستحمي بلا شك كرامة واستقلال وتقدم وطننا الحبيب في مسيرته، وستكون سدا منيعا أمام أي هجوم وتهديد من أعداء هذه الأرض.

لقد شهدنا خلال الغزو الجبان لوطننا الحبيب من قبل الكيان الصهيوني المزيف المدعوم من الولايات المتحدة، مظاهر رائعة من التعاطف والتضحية والمسؤولية من جانب الشعب في مختلف المجالات.

وفي ظل هذا التضامن والوحدة الوطنية، وبجانب الجهود اليومية التي تبذلها القوات المسلحة في بلادنا للدفاع عن سيادة البلاد، فإن مختلف قطاعات الخدمات مثل وحدات الإغاثة والطب والإعلام، وعلى الرغم من القصف الوحشي للكيان الصهيوني القاتل للأطفال، لم تتوقف عن العمل للحظة واحدة، بل خاطرت بحياتها الثمينة، واستمرت في خدمة مواطنيها وأحبطت العدو في تحقيق أهدافه الشريرة.

مع تمنياتي بالصحة والعافية والتوفيق لجميع موظفي البلاد الشرفاء، أجدد شكري الجزيل لجميع المؤسسات والقوى التي خففت، بتضحياتها وروحها النبيلة، آلام الشعب، وأبقت بصيص الأمل متقدا في قلوب الشعب خلال أيام حرب الاثني عشر يوما المفروضة وما بعدها. إنني على يقين بأن خدماتهم ونضالهم قد نالوا جزاءهم عند الله، وسيظلون خالدين في ذاكرة الشعب الإيراني.

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