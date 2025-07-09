وزير الصحة: استشهاد 700 مدني خلال العدوان الصهيوني على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الدكتور محمد رضا ظفرقندي، خلال زيارته أحد المراكز الطبية في طهران، وزار طفلًا في الخامسة من عمره أصيب في هجمات الكيان الصهيوني الغاشم: "في الحوادث الناجمة عن هجمات العدو، أصيب حوالي 5000 مدني، تلقوا العلاج في مستشفيات البلاد".

وفي إشارة إلى الأبعاد الكارثية لهذه الهجمات، قال: "تم التعرف على هوية طفل في الخامسة من عمره مصاب بحروق بنسبة 50%، كما استشهد أفراد عائلته في هذه الهجمات الصهيونية".

وأكد أن هذا الحادث هجوم وحشي وغير مبرر على شعب أعزل، كما أعرب عن تقديره لتضحيات الكوادر الطبية خلال حرب الـ 12 يومًا، قائلاً: منذ اللحظات الأولى للهجمات، دخل الطاقم الطبي للبلاد الميدان بحماس وعزيمة وتعاطف، وعالج المرضى بكل ما أوتي من قوة. وأضاف وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي: خلال زيارتنا للمراكز الطبية، لمسنا رضا الناس، وهو ما يُشجعنا ويبعث لنا الفخر.

كما قال الدكتور ظفرقندي، بشأن عدد الشهداء والأضرار الناجمة عن حرب الـ 12 يومًا التي فرضها الكيان الصهيوني الغاصب: حتى الآن، استشهد ما يقرب من 700 مدني في هذه الهجمات، بينما استشهد 18 من أفراد الطاقم الطبي، بينهم 6 أطباء، أثناء تأدية واجبهم، ونالوا أعلى درجات الشهادة.

وأضاف وزير الصحة: استهدف الكيان الإسرائيلي 7 مستشفيات بشكل مباشر، وتم إخلاء بعض المراكز الطبية بسبب ظروف طارئة. وصرح وزير الصحة والتعليم الطبي: تعرض حوالي 11 سيارة إسعاف لإطلاق النار والقصف من قبل العدو، وكلها أعمال تتنافى مع المبادئ والمعايير الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وأكد الدكتور ظفرقندي أن وزارة الصحة ترعى المصابين بكل طاقتها، وأن توثيق هذه الجرائم للمتابعة القانونية والدولية مدرج على جدول الأعمال.

وزار وزير الصحة والتعليم الطبي، برفقة رئيس مؤسسة الشهداء، الطفل كيان قاسميان، البالغ من العمر 5 سنوات، والذي أصيب في الهجوم الإجرامي للنظام الصهيوني، في أحد مستشفيات طهران.

وأعلن نائب وزير الصحة والتعليم الطبي أمس أن حوالي 5750 شخصًا أصيبوا في هجمات الكيان الصهيوني على البلاد، وأن حوالي 1060 شخصًا استشهدوا

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