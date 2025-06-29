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٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٤٠ م

إيران تحتج لدى الأمم المتحدة على اعتداء الكيان الصهيوني على الطاقم الطبي

إيران تحتج لدى الأمم المتحدة على اعتداء الكيان الصهيوني على الطاقم الطبي

أعلن المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة: "إن الكيان الصهيوني استهدف عمدًا الكوادر الطبية والمرافق الصحية الإيرانية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن أمير سعيد إيرواني، السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، استمرارًا لرسائله وشكواه إلى هذه الهيئة الدولية، أن الكيان الصهيوني استهدف عمدًا الكوادر الطبية والمرافق الصحية الإيرانية، في نقض صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

وأضاف: "إن الهجمات العسكرية القاسية واللاإنسانية التي شنها الكيان الإسرائيلي، والتي بدأت في 13 يونيو/حزيران 2025، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين المدنيين الإيرانيين وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية للبلاد".

وقال إيرواني: "في نقض واضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجميع الاتفاقيات ذات الصلة، استهدف الكيان الإسرائيلي عمداً العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، مما أسفر عن خسائر فادحة وتدمير واسع النطاق".

رمز الخبر 1960067

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